Jovem é preso no norte do ES com veículo roubado após tentar fugir por quase 100 km

O condutor, de 18 anos, não tem CNH, desobedeceu ordem da polícia e resistiu à prisão

Um homem foi preso por desobediência, posse de veículo roubado e dirigir sem possui CNH gerando risco de dano. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta segunda-feira (19), na BR-101, em Linhares

A PRF realizava fiscalização por volta de 22h, quando houve tentativa de abordar veículo I/Kia Sportage, com placas aparentes FZM4C57. O condutor insinuou parar seu veículo, mas acelerou em fuga no sentido Vitória pela rodovia.

A equipe iniciou acompanhamento do veículo e, com apoio da PRF em Serra, houve nova tentativa de abordagem no km 246, da BR 101, local considerado seguro pela PRF. O condutor, mais uma vez, desobedeceu, colidiu na porta traseira esquerda da viatura da PRF, fugindo novamente.

O condutor seguiu transitando pela contramão de direção, mas, alguns metros à frente, acabou colidindo em um caminhão que estava parado nas proximidades de obra na rodovia, ficando o veículo imobilizado pela colisão. O condutor ainda tentou fugir, resistiu à prisão, mas foi contido.

O condutor foi identificado, um jovem de 18 anos, morador de Vitória, não habilitado. Ele não se feriu na colisão.

Durante as verificações, a PRF identificou que o chassi do veículo apresentava sinais de adulteração. Analisando outros elementos foi possível concluir que o veículo original trata-se de I/Kia Sportage, de placas IYJ6B90, com restrição de roubo, datada de 14/04/2023, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Diante dos fatos narrados acima configurarem, em tese, os crimes de receptação, desobediência, e dirigir veículo sem CNH gerando perigo de dano, o condutor/possuidor foi encaminhado, ileso, para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

No tocante ao veículo, por ser objeto de crime, fora arrecadado e entregue na mesma Unidade de Polícia Civil.