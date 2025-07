Jovem é preso e adolescente detida por morte de homem com alicate no Norte do ES

Um jovem de 19 anos foi preso e a namorada, uma adolescente de 15, foi apreendida após o casal ter matado e roubado um homem (latrocínio) no último dia 30 de junho, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A dupla morava junto com a vítima.

A Polícia Militar localizou o casal na segunda-feira (07), escondido em uma casa abandonada no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra.

O homem de 19 anos foi encaminhado para a prisão, enquanto a adolescente foi para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

Alicate de grande porte usado no crime

Segundo a polícia, a dupla teria usado um alicate de grande porte para cometer o crime. Eles usaram a ferramenta para matar a vítima enquanto dormia e depois roubá-la. Aos policiais, eles disseram que bandidos encapuzados haviam invadido a residência e cometido o latrocínio.

Porém, as investigações revelaram que o casal estava morando com a vítima e planejando o crime. A Polícia Civil já havia emitido os mandados de busca e apreensão contra o homem e a adolescente antes de eles serem localizados e presos nesta segunda. Os dois confessaram o crime.

O jovem de 19 anos foi levado para o presídio e, segundo a Polícia Civil, pode pegar pena de 20 a 30 anos de prisão. A adolescente de 15 anos aguarda vaga no Iases, onde pode ficar internada por até três anos.