Jovem é preso após tentar matar paciente acamado em casa de acolhimento no Sul do ES

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após tentar matar um paciente acamado em uma casa de acolhimento social no bairro Funil, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (21).

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo, o suspeito tentou sufocar a vítima utilizando um travesseiro. Os nomes dos envolvidos e a idade do paciente não foram divulgados.

Uma cuidadora da instituição relatou à PM que o paciente ficou com a boca sangrando e o nariz inchado em decorrência da agressão. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Apóstolo Pedro.

Um segundo cuidador, que presenciou o ataque, tentou impedir a agressão e também ficou ferido.

O suspeito recebeu atendimento médico e, em seguida, foi conduzido à delegacia.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o jovem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp