Jovem é preso após matar namorada e ocultar corpo

Um jovem de 25 anos, identificado Matheus Rodrigues de Rego Lopes, foi apresentado na Central de Flagrantes de Teresina na tarde desta terça-feira (07), acusado de ter matado e ocultado o corpo da própria namorada, Watilane Sara Nascimento Fontinele, de 25 anos, em uma cova rasa no município de Novo Santo Antônio (110 km da capital).

Em entrevista a reportagem, o Sargento Bruno Lima, Comandante do Grupamento de Polícia Militar da cidade, explicou que o caso aconteceu no último sábado (04), na localidade Alto da Aroeira, zona Rual de Novo Santo Antônio. Matheus Rodrigues teria matado a vítima após ter descoberto que ela mantinha um relacionamento com uma outra pessoa. O acusado confessou o crime para seu padrasto após tentar tirar a própria vida, ingerindo veneno.

“O padrasto dele chegou na casa dele e ele tava drogado, tinha acabado de tomar veneno. Ele confessou que tinha matado a Sara sábado pela manhã, numa briga e que tinha enterrado o corpo. O padrasto entrou em contato com nossa viatura, chegamos ao local e fomos verificar onde ele tinha enterrado, e com ajuda de populares localizamos e corpo e conduzimos ele hoje para Central, onde acabou de ser autuado em flagrante”, disse.

Ainda de acordo com o comandante, Matheus Rodrigues chegou a revelar que os dois tiveram uma discussão antes do crime, mas não deu mais detalhes de como a teria matado. O corpo da jovem foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Teresina, para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil investigará o caso.

(*Meio Norte)