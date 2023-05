Jovem é preso após embriagar e matar homem que devia para traficantes

Outras três pessoas estariam envolvidas no assassinato; crime foi registrado em outubro do ano passado, em Itabira

Um jovem de 27 anos foi preso nesta quarta-feira (31), em Itabira, na região Central do Estado, suspeito de matar um homem a tiros após embriagá-lo. A vítima teria uma dívida com traficantes, e outras três pessoas estariam envolvidas no assassinato. As inormações sõ de O Tempo.

De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais, o crime foi cometido em outubro do ano passado. Na ocasião, a vítima foi embriagada e convencida por três homens a entrar em um carro. Ela foi conduzida até o local onde foi morta com um tiro na cabeça.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem preso, além de ter envolvimento no assassinato, ainda ameaçou testemunhas ao longo das investigações.

O inquérito policial foi concluído e remetido à justiça. O homem foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e pela utilização de recursos que dificultaram a defesa da vítima. Os demais suspeitos também responderão pelo crime.