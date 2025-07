Jovem é morto dentro de casa com pauladas e pedradas em Nova Venécia

Um jovem de 21 anos foi morto a pauladas e pedradas na manhã desta quinta-feira (17) no bairro Bethânia, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. O rapaz foi encontrado caído no chão de casa com ferimentos na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, a irmã do jovem contou que não estava em casa no momento do crime, mas que foi informada de que populares teriam tentado assassinar o rapaz. Ela disse ainda que ele estava sendo ameaçado há algum tempo por um suspeito.

O jovem chegou a ser socorrido por uma ambulância do Samu, para um hospital em São Mateus, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

Uma pedra que teria sido utilizada na agressão foi localizada e recolhida pelos policiais.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento. Até o momento não há informações de suspeitos presos.