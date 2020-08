Jovem é morto com seis tiros na cabeça no interior de Conceição da Barra

Um elemento conhecido pelo apelido de Cabelim, suspeito de crimes como assassinato e tráfico de drogas em Conceição da Barra, foi assassinado a tiros no Bairro São Jorge, em Braço do Rio. O crime foi comunicado à Polícia Militar por volta das 20 horas desta terça-feira. A vítima, de 21, tem as iniciais J.M.G.

Quando os policiais da Companhia da PM de Braço do Rio chegaram ao local encontraram o corpo dentro da casa caído ao chão, ensanguentado e sem sinais de vida.

A PM apurou que a vítima estava morando na cidade de São Mateus, porém por algum motivo teria ido ao bairro São Jorge. O jovem foi encontrado sentado estava sentado no fundo da residência, quando três indivíduos armados, não identificados, que chegaram a pé, invadiram a residência.

Eles já entraram perguntando por Cabelim, que ao perceber a chegada dos criminosos tentou se refugiar em um dos quartos, porém foi alcançado e atingido pelos disparos. A perícia constatou seis tiros na cabeça e um na coxa esquerda.