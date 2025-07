Jovem é morto com dez tiros por atirador em São Mateus

Crime ocorreu na madrugada deste domingo (13), no bairro Vila Nova

Um jovem conhecido pelo nome de Yuri foi assassinado a tiros com dez disparos de arma de fogo , próximo à escola Américo Silvares, no início da madrugada deste domingo (13), no bairro Vila Nova, em São Mateus.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que um carro passou por uma rua e um suspeito de dentro do veículo efetuou disparos, atingindo a vítima, que morreu no local.

A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

+ Jovem é morto com tiro na cabeça próximo a BR-101 em São Mateus

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, e que até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Civil informou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.