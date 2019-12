Jovem é morto a tiros na rodovia que liga Boa Esperança a Nova Venécia

O corpo de Luan foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará por exames e deve ser reconhecido por amigos e familiares

Um rapaz foi morto a tiros na noite de segunda-feira (23) em Boa Esperança, na região noroeste do Espírito Santo. Policiais militares foram até o local após denúncias e constataram o óbito. Até o momento ninguém foi detido.

A vítima foi identificada como Luan Zuqueto Coutinho, de 24 anos. De acordo com informações da polícia local, militares avistaram uma motocicleta nas margens da rodovia ES-130, no trecho que liga Boa Esperança a Nova Venécia. O corpo do rapaz foi encontrado com perfurações de arma de fogo, caído ao lado do veículo.

A polícia acredita que o jovem tenha sido vítima de um homicídio. Diante disso, policiais militares acionaram a perícia da Polícia Civil, que esteve no local, e encaminhou o corpo de Luan para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará por exames e deve ser reconhecido por amigos e familiares.

O caso será investigado pela Polícia Civil do local.

Redes sociais da vítima

Nas redes sociais de Luan, dezenas de amigos lamentam a tragédia.

“Que sofrimento danado, passou um filme quando soube do acontecido, só ficará lembranças maravilhosas do que passamos juntos. A nossa infância foi boa demais, quantas bolas chutamos em muros dos vizinhos kkk , e as pipas que a gente soltava, e as cavalgadas?? Vai fazer muita falta, obrigado por fazer parte da minha vida”, escreveu.

(*Folha Vitória)