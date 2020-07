Jovem é morto a tiros em Conceição da Barra

Um jovem identificado pelo apelido de Kekeu, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (28) no Bairro Novo Horizonte, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.

O crime foi presenciado por algumas pessoas já que ocorreu por volta das 2030, mas quando os policiais da Companhia da PM local chegaram, ninguém quis dar informações.

De acordo com o que ficou apurado pelos policiais, Kekeu estava envolvido com o tráfico de drogas, o que leva a polícia acreditar que tratar de acerto de contas, envolvendo traficantes do bairro Novo Horizonte.