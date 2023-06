Jovem é morto a tiros dentro do quarto de casa em Linhares

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município; vítima tinha passagem pela polícia

Um jovem de 20 anos foi morto dentro de casa no residencial Jocafe, localizado no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (3). De acordo com informações da Polícia Militar, Iury Monteiro Barbosa teve a casa invadida por quatro homens encapuzados, que foram até o quarto do casal e executaram a vítima.

De acordo com a companheira da vítima, que estava ao lado de Iury, todos os suspeitos estavam armados, sendo que um deles atirou com uma submetralhadora. O quarteto estava vestido com camisas de manga comprida e calças. Segundo a PM, foram realizadas buscas, mas nenhum suspeito do crime foi localizado até o momento. Consta no boletim de ocorrência que Iury teve passagem pela polícia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.