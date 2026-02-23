Jovem é morto a tiros a caminho de cavalgada no Sul do ES

Deivison Segal foi abordado por criminosos em uma motocicleta. Mesmo após cair do cavalo já ferido, ele ainda foi atingido por novos disparos.

O jovem Deivison da Silva Segal, de 25 anos, foi morto a tiros na região de Santa Clara dos Onofres, zona rural de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na manhã de domingo (22). Ele seguia a caminho de uma cavalgada.

Segundo informações da Polícia Militar, Deivison estava acompanhado da esposa quando dois criminosos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos. O rapaz caiu do cavalo ferido e, mesmo com a vítima já no chão, os suspeitos continuaram atirando.

Após a fuga dos atiradores, a esposa do jovem correu até uma igreja nas proximidades e pediu ajuda. Deivison chegou a ser socorrido e foi levado a um hospital pelo cunhado, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Ibatiba. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.

