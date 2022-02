Jovem é morta após viajar 7 mil km para conhecer namorado; rapaz é acusado

Ashley Wadsworth, de 19 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (1) após viajar mais de 7 mil km para conhecer seu namorado virtual pessoalmente. A jovem, que morava no Canadá, chegou à cidade de Chelmsford, na Inglaterra, no mês de novembro. O único suspeito de ter cometido o crime é seu namorado, Jack Sepple, de 23 anos.

De acordo com a revista Marie Claire, o corpo da vítima foi encontrado pelos policiais após vizinhos terem suspeitado do barulho e acionado os serviços de emergência. Após o crime, o namorado teria se deitado ao lado de Ashley na cama toda ensanguentada. O corpo teria diversas marcas de facadas e foi encontrado no flat que o casal teria alugado.

Nesta quinta-feira (3) Jack Sepple compareceu ao Tribunal de Magistrados de Colchester para prestar depoimento, mas teria falado apenas seu nome, data de nascimento e endereço antes de se calar. O suspeito ainda foi mantido sob custódia após a curta audiência.

“A investigação progride bem, mas vamos ficar na cena do crime por mais alguns dias para buscar evidências e estabelecer os fatos”, afirmou nota emitida pela polícia de Essex.

Ainda de acordo com o The Sun, Ashley possuía um visto de turista de seis meses e deveria retornar ao Canadá nesta quinta-feira (3). Desde de que chegou a Inglaterra, em novembro, a jovem compartilhou muitos momentos de turismo ao lado do namorado em suas redes sociais.

As fotos mostravam o casal se abraçando do lado de fora de pontos turísticos populares em Londres enquanto ela o chamava de “meu melhor amigo”. Em fotos compartilhadas no dia 11 de janeiro Ashley e Jack apareciam próximos ao Palácio de Buckingham e ao Big Ben.

Outras fotos compartilhadas em 18 de janeiro pela mãe de Jack, mostram que Ashley se juntou à família para uma viagem à cidade histórica de Rye, em East Sussex.

Os amigos da vítima, no Canadá, prestaram uma série de homenagens para Ashley. Sua melhor amiga, Tianna Kowalchuk, postou uma série de fotos delas juntas na formatura. “Provavelmente um dos piores sentimentos é perder seu melhor amigo. Um melhor amigo é mais do que um namorado, um irmão e até mesmo um pai. Um melhor amigo é alguém para quem você pode realmente contar tudo. É alguém que você pode contar sobre coisas que você nem pode contar aos seus pais”, disse.

Sua irmã mais velha, Hailey Wadsworth, prometeu fazer justiça também em suas redes sociais. “Minha pobre irmãzinha, teremos justiça, menina, eu te amo tanto, sinto sua falta todos os dias, sua grande maninha te ama”, disse em seu Facebook.