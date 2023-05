Jovem é morta a tiros pelo namorado após fazer aborto

Suspeito disparou fatalmente contra a vítima, de 26 anos.

Um homem matou a tiros a namorada, num estacionamento, em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, porque não queria que a jovem fizesse um aborto.

Segundo informou a polícia, citada pela Associated Press, Harold Thompson, de 22 anos, foi acusado de homicídio na sexta-feira.

Tudo aconteceu na quarta-feira. A vítima, Gabriella Gonzalez, de 26 anos, teria regressado ao Texas, na noite anterior, do Colorado, onde foi fazer um aborto.

Harold Thompson começou por tentar estrangular a jovem. Um vídeo das câmaras de videovigilância do estacionamento mostra que Gabriella Gonzalez o ignorou e os dois continuaram a andar. Nessa altura, o suspeito sacou uma arma e disparou contra a cabeça da namorada.

Já com a vítima no chão, o suspeito disparou várias vezes antes de se colocar em fuga.

A polícia acredita que o suspeito “era o pai da criança” e “não queria” que Gonzalez “fizesse um aborto”.

A irmã de Gonzalez estava no local e ouviu o tiroteio, segundo a polícia, que adiantou também que uma testemunha viu Thompson tentando sufocar Gonzalez, mas não conseguiu chamar a polícia porque não estava com o celular.

Thompson foi detido quarta-feira e está preso na cadeia do condado de Dallas sem fiança.

O suspeito já tinha sido acusado de agressão a um familiar em março. Não é sabido se a vítima desta agressão foi Gonzalez, mas acredita-se que a jovem foi alvo de violência durante todo o relacionamento.

Em setembro de 2021, o Texas proibiu o aborto após cerca das seis semanas de gravidez. No entanto, no verão do ano passado, após ser anulado o processo ‘Roe v. Wade’, que concedeu o direito constitucional ao aborto nos EUA, o estado interrompeu quase todos os abortos, apenas com exceção dos casos de emergência médica.