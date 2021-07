Jovem é internada em UTI com “doença da urina preta” após comer comida japonesa

Segundo familiares, ela comeu sashimi de tilápia e de salmão

Uma jovem, de 27 anos, desenvolveu a síndrome de Haff, conhecida como doença da urina preta, após comer peixe em um restaurante de comida japonesa, no município de Goianésia, em Goiás. De acordo com o UOL, Kelly Silva está internada em estado grave, na UTI de um hospital da região.

Segundo familiares, no dia 23 de junho, Kelly Silva comeu sashimi de tilápia e de salmão e, pouco tempo depois, começou a passar mal, apresentando sintomas gastrointestinais, como vômito. Um dia após a refeição, o estado de saúde da jovem piorou depois que ela começou a ter endurecimento dos músculos e sentir fortes dores no corpo.

A mulher foi socorrida para um hospital municipal, mas por conta da gravidade do caso, ela precisou ser transferida para o hospital Jardim América, em Goiânia, no dia 26 de junho, onde foram feitos exames que confirmaram a Síndrome de Haff.

Em entrevista à TV Anhanguera, familiares da jovem contaram que ela foi jantar com uma prima, mas que, somente Kelly apresentou os sintomas da doença da urina preta.

Os pais da mulher, Maria da Conceição e Nivaldo Carlos da Silva, contaram que ela está sendo submetida a uma hemodiálise após os rins apresentarem uma sobrecarga e pararem de funcionar corretamente. Por conta da gravidade, ela não tem previsão de alta médica.

Os familiares ainda contaram que a filha é apaixonada por comida japonesa e que já frequentou o restaurante, que serviu o sashimi contaminado pela toxina que causa da síndrome de Haff, algumas vezes.

Ao UOL, a SMS informou que a jovem apresentou perda de força muscular, dor no corpo, cianose de extremidades e urina com a coloração escura, ao dar entrada no hospital.

A secretaria também disse que, até agora, apenas um caso da síndrome de Haff foi oficialmente notificado, mas que está acompanhando o surgimento de novas ocorrências.

“Para tanto, foi emitido um comunicado oficial de alerta epidemiológico para as instituições hospitalares a respeito de sinais ou sintomas relacionados à doença”, disse o secretário municipal de Saúde, Rafael Cardoso, por meio de nota.

Depois que a síndrome foi confirmada na jovem, a secretaria emitiu um alerta para as unidades de saúde destacando que a doença é desenvolvida por meio de ingestão de carne de peixe cru ou cozido contaminado por uma toxina.

Segundo a SMS, a doença é caracterizada pela destruição das proteínas musculares, provocando sintomas como a perda da força física, dor muscular, desmaios, rabdomiólise, febre e urina escura.

“Uma vez que possui uma sintomatologia atípica, solicito que todos os casos, cujas queixas estejam relacionadas à ingestão de peixe, sejam prontamente comunicados à Vigilância Epidemiológica do município para investigação”, destacou o alerta da SMS.

A síndrome de Haff é conhecida por doença da urina preta porque o doente apresenta urina de cor escura, causada pela destruição de proteínas presentes nos músculos, que os rins não conseguem eliminá-las. A doença é considerada rara e é causada por uma toxina biológica presente em peixes, que não é eliminada com o cozimento do alimento.

