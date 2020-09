Jovem é flagrada dançando funk em Câmara de Vereadores, no Piauí; assista

Pixabay/Creative Commons imagem ilustrativa

Um bebê de dois meses de idade morreu na cidade de Maceió, em Alagoas, com sinais de violência sexual e espancamento. O pai da criança, um homem de 21 anos de idade, foi preso em flagrante por suspeita de cometer o crime na noite desta segunda-feira (31).

Segundo boletim de ocorrência, a criança foi socorrida por uma vizinha, que entrou na casa da família após ouvir choros e gritos muito altos por parte do recém-nascido. O pai teria falado que o menino caiu, mas a mulher não acreditou e fugiu com a criança para uma unidade de saúde.

No hospital, além de extensos hematomas no rosto e no corpo da criança, sinais de violência sexual foram encontrados no menino.

Apesar do socorro, o menino morreu antes mesmo de chegar ao hospital. O homem está à disposição da Justiça. A mãe do bebê, uma criança de 13 anos, não estava em casa no momento do crime e deve prestar depoimento.