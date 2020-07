Jovem é executado com vários tiros dentro do carro em Cariacica; vídeo

A vitima fatal foi identificada como David de Oliveria Passos. Ele foi atingido por sete disparos sendo dois na costa, dois no torax e três na região lateral esquerda do corpo. No bolso do adolescente foi encontrada uma bucha de maconha.

Um adolescente de 16 anos foi executado a tiros no início da tarde desta quinta-feira no Bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. Um amigo que estava com ele conseguiu escapar.

As vítimas estavam em um carro no momento em que foram interceptadas pelos criminosos. Vários disparos foram feitos e os criminosos já estavam indo embora quando resolveram conferir se os ocupantes estavam mortos e retornaram à cena do crime.

Ao perceberem que um dos ocupantes havia escapado mesmo baleado e o outro ainda respirava, dispararam novamente, terminando o serviço.

A Polícia Militar logo que chegou ao local na estrada que liga Vila Prudêncio a Flexal, iniciou as diligências, mas não conseguiu pistas dos assassinos.

As testemunhas contaram a polícia que os bandidos que atiraram seriam do bairro Porto Novo e os baleados do bairro Santa Rosa, região com constante conflito por conta da disputa do tráfego de drogas. Segundo ainda as testemunhas a vitima que conseguiu fugir estava com uma arma mas não conseguiu reagir.

Vídeo: