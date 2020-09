Jovem é executado a tiros no Balneário de Guriri

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta terça-feira (01), visitas técnicas em duas importantes obras na macrorregião norte: a pavimentação do trecho entre Conceição da Barra e a Vila de Itaúnas (ES-010) e a pavimentação do trecho da Rodovia ES-315 entre Patrimônio do Dilô e São Mateus. Ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 70 milhões nas duas obras. Ainda na região, Casagrande também participou da entrega de cestas básicas e kits higiene dentro do Programa ES Solidário.

No início da manhã, o governador percorreu o trecho em obras da ES-010, que se estende do entroncamento com a ES-421 à Vila de Itaúnas, com 20,7 quilômetros de extensão. Além da pavimentação asfáltica, a rodovia terá oito quilômetros de ciclovia, 11 abrigos de ônibus, quatro pontes e 16 passagens para travessia de animais (sendo 12 subterrâneas e quatro aéreas). O investimento é de R$ 41,8 milhões e a previsão é que as obras sejam concluídas em fevereiro do ano que vem. Mais de 50% do serviço de pavimentação já foi concluído.

“O Balneário de Itaúnas é lindo, mundialmente conhecido, tem um extraordinário festival de forró e uma preservação ambiental importante. A rodovia vai aproximar Itaúnas de Conceição da Barra, mas é preciso preservar o local. Temos um turismo forte, justamente por conta da preservação ambiental. Essa obra é importantíssima para todo o Estado”, afirmou Casagrande.

O diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), Luiz Cesar Maretto Coura, complementou: “A pavimentação deste trecho da ES-010 é uma obra histórica, que vai potencializar o turismo em Itaúnas e facilitar a mobilidade da população local, que precisa se deslocar até a sede de Conceição da Barra ou a BR-101, por exemplo”, explicou.

Em seguida, Casagrande foi até o município de São Mateus, para acompanhar as obras de pavimentação do trecho da ES-315 entre Patrimônio do Dilô e a BR-101. Mais de 40% do serviço de terraplenagem já foi concluído. Ao todo, serão 25,5 quilômetros de obras, em um investimento de R$ 29,2 milhões e a previsão é que os serviços sejam concluídos em agosto do ano que vem. A rodovia liga os municípios de São Mateus e Boa Esperança.

Também na região, o DER-ES está reabilitando o trecho da ES-130 que se estende de Pinheiros a Nova Venécia, com 43 quilômetros de extensão e investimento de R$ 38,6 milhões. A previsão é que as obras sejam concluías em fevereiro do ano que vem. Ainda em São Mateus, o governador esteve na fábrica de cerâmica Oxford.

“Todas essas obras ajudam no desenvolvimento da região norte. Estamos focados em promover fortes investimentos, como também o projeto da drenagem no balneário de Guriri. É importante mantermos a Nota A em gestão fiscal, algo que conquistamos em 2012 no meu primeiro governo. Ter essa gestão de excelência nos dá condições de fazer obras mesmo em momentos de crise. Criamos ainda o Fundo de Investimentos que tem nos dado condições de realizar obras estruturantes. Aqui no Espírito Santo fazemos as coisas certas”, pontuou o governador Casagrande.

ES Solidário

O governador do Estado participou ainda da entrega de 120 cestas básicas dentro do Programa ES Solidário, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), que arrecada doações feitas por empresas e pela sociedade civil para repassar às pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Além das cestas básicas, também foram entregues 400 máscaras de proteção e 100 kits de higiene e limpeza para quatro entidades (as associações SOS Mulheres, APESCAMA, Mulheres Arteiras Ateliê e a Cáritas Diocesana de São Mateus).

“O Governo está fazendo um trabalho de assistência social para as pessoas que mais necessitam neste momento de pandemia. Com o ES Solidário, estamos em cada município atendendo a população mais vulnerável. Neste momento de crise a desigualdade aumenta. É quando o Estado precisa estar presente na vida dessas pessoas”, afirmou Casagrande.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, acompanhou a entrega. “Esta é mais uma importante entrega do ES Solidário, pois além de alimentos, também podemos repassar kits de limpeza e máscaras para auxiliar no enfrentamento a Covid-19 no interior. É mais uma demonstração do compromisso do Governo do Estado em fazer com que as doações feitas pelo povo capixaba cheguem até as famílias que realmente precisam”, disse.

Além de cestas básicas, máscaras e produtos de higiene e limpeza, o ES Solidário também arrecada itens alimentícios em geral; álcool em gel ou líquido 70%; fraldas descartáveis; entre outros. Contribuições em dinheiro são usadas para a compra de alimentos e outros produtos essenciais. Também é possível ajudar por meio de serviços.

Desde o início do programa, foram arrecadadas e distribuídas 11.639 cestas básicas, além de 5.091 kits de higiene e limpeza, 351 pacotes de fraldas geriátricas, 230 frascos de álcool em gel, 1.171 máscaras, além de 6.305 itens avulsos. No total, até o momento, famílias de 46 cidades capixabas foram atendidas pelo ES Solidário.

