Jovem é encontrado preso em árvore com fita adesiva

Larissa Pereira/ iG São Paulo Linha 2-Verde terá integração com a Linha 3-Vermelha.

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (17) que as obras de expansão da Linha 2-Verde do metrô serão retomadas. Originalmente, o projeto previa que o trecho iria seguir até Guarulhos, na Grande São Paulo. Entretanto, a expansão irá apenas até a estação Penha, interligando o trecho à Linha 3-Vermelha.

Segundo o governador João Doria (PSDB), as obras deverão começar durante o primeiro semestre de 2020. Ao todo, serão construídos 8,3 km que, segundo estimativas do governo, deverão transportar aproximadamente 873 mil passageiros diariamente. Doria também afirmou que, com o início das obras esse ano, a expansão deverá ser entregue entre 2025 e 2026.

Atualmente, a Linha 2-Verde possui 14 estações e interliga a Vila Madalena, na Zona Oeste, à Vila Prudente, na Zona Leste. A previsão inicial, dada também em governo do PSDB, dizia que a linha chegaria a Guarulhos em 2013 e se integrasse à Linha 3-Vermelha e a outras três linhas da CPTM.

Em alguns locais, os terrenos que foram escolhidos para sediar as novas estações já foram desapropriados pelo governo. Entretanto, com a paralisação das obras, eles passaram à abrigar moradores de rua.

Ainda segundo o governo, a necessidade de desapropriar terrenos entre a Penha e a Rodovia Presidente Dutra – e toda a burocracia envolvida no processo – é o principal fator para a expansão da Linha 2-Verde pare na Penha, sem chegar a Guarulhos.