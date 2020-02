Jovem é encontrado morto em estrada de Linhares

A semana começou violenta em Linhares, mais um jovem foi assassinado

Um jovem foi encontrado morto em uma estrada “velha de Colatina”, na manhã desta segunda-feira (10), próximo a fabrica de motores em Bebedouro, no interior do município.

Segundo testemunhas, por volta das 8:30 horas foram ouvidos dois disparos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada e constatou o óbito. O jovem de 22 anos, foi identificado como Lucas Jesus de Souza era trabalhador de uma fazenda e foi morto com com tiros no tórax.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, fez a remoção do corpo do jovem para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML) para o reconhecimento dos familiares.

Qualquer informação que possa ajudar a polícia deve ser repassada para os telefones 181 ou 190. A ligação é gratuita e não precisa se identificar.