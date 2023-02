Jovem é encontrada enterrada embaixo da própria casa

Uma jovem de 22 anos que estava desaparecida desde o último domingo (05) foi encontrada enterrada embaixo da própria casa. O caso aconteceu em Ituporanga, em Santa Catarina e o companheiro dela foi preso como principal suspeito de ter cometido o crime.

O corpo de Jéssica Rayara foi localizado pela polícia na última terça-feira (07) e o suspeito foi preso no mesmo dia. Ela era natural de Pernambuco e morava na casa com o companheiro e os dois filhos. As informações são do SBT.

O suspeito já tinha sido chamado para interrogatório sobre o desaparecimento de Jéssica e, segundo os agentes, entrou em contradição durante o depoimento e apresentou um álibi que também não foi confirmado.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Segundo o site Terra, os policiais realizaram 30 horas de investigações para solucionar o caso e descobriram que a jovem já havia registrado ocorrências de violência doméstica contra o companheiro. Depois disso, as investigações se direcionaram a identificar e localizar o autor e do corpo da vítima.

Equipes encontraram o cadáver por volta das 19 horas, enterrado embaixo da casa onde o casal morava. Já o suspeito foi preso por volta das 22h30, no mesmo dia, após um mandado de prisão temporária ter sido expedido pela Justiça. Ele permanece preso.