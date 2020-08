Jovem é detido pela PRF com veículo roubado na Serra/ES

.

A equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) e a Polícia Judiciária da Força Nacional prenderam um homem de 33 anos suspeito de receber e distribuir drogas vindas do Estado do Mato Grosso para a região de Nova Brasília, em Cariacica. Ele foi detido na última sexta-feira (07), no bairro Dom Bosco, no município.

“A ação foi em continuidade às investigações relacionadas ao tráfico de drogas no município de Cariacica. Verificamos que ele era o responsável por receber e distribuir drogas oriundas do Estado do Mato Grosso e utilizava um apartamento para armazenar as substâncias ilícitas”, afirmou o responsável pela prisão, delegado Alexandre Falcão.

O suspeito foi preso nas proximidades do apartamento e, durante as buscas no imóvel, foram encontrados quatro tabletes de crack, com 2,7 quilogramas; um tablete de maconha de 600 gramas; 145 gramas de cocaína e uma balança de precisão. “Além desta prisão, o detido já possuía passagem pelo crime de tráfico de drogas e estava em cumprimento de condicional”, acrescentou o delegado.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça. As drogas foram encaminhadas para a perícia.

