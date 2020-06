Jovem é baleado enquanto soltava pipa

Se esperava sair com sua candidatura natural à reeleição fortalecida, o prefeito Alencar Marim (Podemos) saiu frustrado da reunião de pré-candidatos em Barra de São Francisco, realizada na noite de terça-feira (16). Do encontro foram excluídos PSD, PTB, PSDB e Republicanos, reunindo os pré-candidatos e dirigentes do MDB, PSB, PP, PT e Cidadania, além do partido do prefeito.

Das seis siglas participantes do encontro, parece só terem sobrado, por enquanto, o MDB, de Rodrigo Turini, e o PP, de Juvenal Calixto, em torno do Podemos. Valmiro Saar, do PSB, partido do governador Renato Casagrande, disse que a sigla deverá compor na chapa do policial militar Marcelo Firmino, do Cidadania.

De acordo com pessoas que participaram do evento, ouvidas pela FA Notícias, a fala mais contundente veio do PT, partido pelo qual Alencar Marim se elegeu em 2016, graças a uma ampla aliança articulada pelo deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), que pouco mais de um mês antes do pleito retirou a candidatura de Valdeles Cavalcante e colocou seu grupo para apoiar Alencar, garantindo-lhe uma vitória contundente contra Luciano Pereira, que tentava a reeleição.

Em 2012, também pelo PT, Alencar Marim havia sido candidato a vice-prefeito na chapa de Enivaldo dos Anjos (PSD), quando perderam por pouco mais de 400 votos. Porém, em janeiro deste ano, o prefeito desligou-se do PT e, dentro do prazo de habilitação para a reeleição, filiou-se ao Podemos, da senadora Rose de Freitas.

Mário Agapito, pré-candidato petista, teria causado o maior “climão” na reunião ao ser duro e dizer que em nenhuma hipótese o PT se alinhará ao deputado Enivaldo dos Anjos. Agapito confirmou via telefone a fala e disse ainda que esta foi a primeira reunião dos pré-candidatos com objetivo de construir uma agenda para elaborar programa de governo que venha convergir com os interesses do grupo.

“Esta é uma reunião preliminar onde nosso partido já está discutindo juntamente com outros 11 partidos. Desses partidos, há seis tem pré candidatos a prefeitos. Nesta terça, houve uma reunião só dos pré candidatos, com objetivo de construir um programa que venha convergir pensamentos inerentes às agremiações”, disse Agapito. Valmiro Saar não retornou às tentativas de contato do FA Notícias.

Juvenal Calixto, presidente da Câmara de Vereadores e do Partido Progressista em contato telefônico afirmou que é pré candidato a prefeito nas eleições de novembro deste ano e está em conversações com os demais partidos.

Com isso, configura-se uma disputa no município, nas eleições de 2020, com uma chapa formada pelo grupo dos quatro excluídos da reunião, mais a chapa de Alencar, a do PT e a de Cidadania-PSB. No grupo formado por PSD, PTB, PSDB e Republicanos estão colocadas duas pré-candidaturas: as do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), que já foi prefeito entre 1989-92, e de Gustavo Lacerda, ex-diretor do Hospital Estadual DR Alceu Melgaço Filho.

Marcelo Firmino (Cidadania) – Foto: Foco Capixaba