Jovem é baleada na nádega após esfaquear mulher em briga dentro de loja

Mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio após ser baleada por segurança. Ela e outra envolvida na agressão foram socorridas. Vigilante prestou depoimento à polícia.

Um segurança atirou nas nádegas de uma mulher de 29 anos para apartar uma briga em uma loja da Masterboi no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. O caso ocorreu na noite da quarta-feira (18), após ela esfaquear uma mulher de 31 anos. A Polícia Civil prendeu em flagrante a jovem baleada por tentativa de homicídio.

As duas mulheres envolvidas na briga foram levadas para a Policlínica de Afogados, de onde foram transferidas para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife. Como os nomes delas não foram divulgados, não foi possível obter informações sobre o estado de saúde das pacientes.

O segurança, de 49 anos, foi levado por policiais para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, onde prestou depoimento. O nome dele também não foi informado.

Em nota, a Masterboi afirmou que: