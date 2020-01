Jovem é atingida por bala perdida no pescoço, na Linha Vermelha

arrow-options Gabriel Monteiro/Agência O Globo Linha Vermelha no trecho próximo à ilha do fundão

Uma jovem de 17 anos foi atingida por uma bala perdida quando passava de carro pela Linha Vermelha , na altura de Vigário Geral , na Zona Norte do Rio , na manhã deste domingo. A garota foi levada para o Hospital Federal de Bonsucesso e passou por uma cirurgia. De acordo com a assessoria de imprensa da unidade, ela está no CTI, em estado estável.

A adolescente é namorada do filho do subsecretário estadual de Saúde do Rio, Bruno Marini, informou o “G1”. A garota estava no banco de trás do veículo, onde estariam também a esposa e dois filhos de Marini. Somente a jovem se machucou.

Leia também: Menina de oito anos morre após ser atingida por bala perdida no Rio de Janeiro

O caso ocorreu por volta das 11h30. Equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) passavam pela Linha Vermelha quando foram chamados pelo motorista do carro. Os PMs socorreram a jovem e a levaram para o hospital. O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias).