Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES

Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (21).

De acordo com a Polícia Científica do Espírito Santo, Emerson foi atingido por 16 disparos em várias partes do corpo, incluindo cabeça, peito, braços, tórax e coxas.

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo, a vítima chegou ao local de motocicleta, estacionou e se sentou em uma esquina, aparentando esperar por alguém. Nesse momento, três indivíduos se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra o jovem.

Após o ataque, os suspeitos recolheram as cápsulas das munições e fugiram.

Investigação

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e detalhes da apuração não serão divulgados.

Ainda segundo a PM, durante o atendimento da ocorrência, uma denúncia anônima feita pelo Disque-Denúncia (181) apontou que o crime teria sido ordenado por um homem que já está preso por um homicídio cometido em frente a um shopping.

A motivação investigada é que Emerson seria testemunha no julgamento desse criminoso.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp