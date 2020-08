Jovem é assassinado a tiros no interior de Nova Venécia

.

A equipe da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco prendeu, na última sexta-feira (14), um homem de 23 anos suspeito de torturar uma criança de dez anos. O mandado de prisão temporária foi cumprido no bairro Vila Luciene, em Barra de São Francisco.

Segundo o responsável pelo caso, delegado Leonardo Forattini, o suspeito vivia em união estável com a irmã da criança. “O menino estava na casa da irmã porque a mãe deles está internada para o tratamento de um câncer. A vítima estava urinando no colchão durante as noites, e como forma de castigo, o suspeito esfregou o rosto da criança no colchão durante um período prolongado”, disse.

O delegado acrescentou que o fato foi notificado pelo Conselho Tutelar. “Tivemos conhecimento do caso, solicitamos à Justiça um mandado de prisão e conseguimos prendê-lo. Agora ele responderá pelo crime de tortura”, afirmou.

A vítima foi encaminhada a exame de lesões corporais. “Foi constatado que as características das lesões indicam que a criança foi submetida a intenso sofrimento físico”, informou o delegado.

O suspeito foi encaminhado à Penitenciaria de Barra de São Francisco, onde permanece à disposição da Justiça.