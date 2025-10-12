Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila Nova, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), moradores relataram ter ouvido cerca de cinco disparos de arma de fogo nas proximidades da Rua Carlos Castro. A vítima, Carlos Henrique Pereira Santos, chegou a ser socorrida por populares e levada ao Hospital de Pinheiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante o atendimento médico, os policiais encontraram uma pistola com uma munição intacta na cintura do jovem. Familiares informaram à PM que Carlos Henrique tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Testemunhas contaram que o autor dos disparos seria um homem alto, vestindo camisa branca e bermuda, que fugiu do local de carona em um carro branco.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) e a arma apreendida foi enviada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Pinheiros. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, segundo a Polícia Civil.