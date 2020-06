Jovem é detido pela PM com entorpecentes em Vila Velha

.

Na manhã desta quinta-feira (25), policiais militares que faziam o patrulhamento preventivo no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, detiveram um jovem e apreenderam entorpecentes.

Na ação, o jovem de 22 anos, que estava sentado em uma pedra demonstrou muita apreensão com a presença policial. Foi realizada a abordagem, sendo encontrado em seu colo um cigarro de maconha pela metade.

O jovem, que está desempregado e mora no bairro Castelo Branco, em Cariacica, não explicou o motivo de estar no local. Nas buscas pelas proximidades foi encontrada uma sacola com 24 pedras de crack embaladas para a venda, 12 buchas embrulhadas de maconha, cinco pedaços maiores da mesma droga, além de dois celulares.

O capitão Marcus Queiroz explicou que quem comercializa a droga normalmente esconde em uma sacola, ou enterra no chão, para manter camuflado em caso de abordagem policial.

“Graças a denúncias que recebemos no telefone 181, ou os chamados no 190, conseguimos fazer abordagens nesses locais com informações de onde os traficantes escondem as drogas”, relata o oficial, que reforça a importância de denúncias anônimas.

O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

