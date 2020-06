Jovem é detido pela PM com entorpecentes em Nova Venécia

.

No último sábado (13), policiais militares do 2º Batalhão detiveram um jovem de 25 anos por tráfico de drogas, no bairro São Francisco, em Nova Venécia. Com ele foram apreendidos vários entorpecentes, dinheiro e objetos de procedência ilícita.

Militares visualizaram o indivíduo conduzindo uma motocicleta em alta velocidade e iniciaram o acompanhamento para deter o veículo. Após busca pessoal foi encontrada em uma sacola, uma balança de precisão.

Com o apoio da equipe K-9, militares da radiopatrulha encontraram uma embalagem contendo diversas buchas de maconha que foi dispensada pelo meliante durante a tentativa de fuga, além de R$404,00 e um aparelho celular. Também foi localizada escondida no compartimento da motocicleta, 44 gramas de crack.

O suspeito ainda mostrou resistência, tentando empreender fuga no momento da abordagem, mas não obteve êxito. Ele foi conduzido à autoridade policial com os materiais apreendidos.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]