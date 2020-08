Jovem de 27 anos arranca o próprio olho e mutila a mão

Agência Câmara Baldy foi preso no bairro dos Jardins

A Polícia Federal prendeu o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, na manhã desta quinta-feira (6) no bairro dos Jardins, zona nobre da capital paulista.

Segundo informações do Bom Dia São Paulo, o secretário foi preso a pedido de uma investigação do Rio de Janeiro. Não há detalhes sobre a motivação da prisão até o momento, mas há suspeitas de que ela faça parte de uma operação contra desvios na área da Saúde no estado vizinho, que cumpre seis mandados de prisão no Brasil.

A Secretaria de Transportes Metropolitanos foi procurada, mas não se posicionou até o momento. Mais informações em instantes.