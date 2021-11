Jovem de 22 anos é assassinada e tem corpo queimado

Há suspeitas de que a moça tenha sido abusada sexualmente, pois o corpo foi encontrado seminu

Uma jovem foi encontrada morta, com o corpo parcialmente carbonizado, no final da manhã desta quarta-feira (10/11) em uma área de matagal às margens da BR-235, no Povoado Pedrinhas, nas proximidades do rio Cafuz, em Areia Branca, no Agreste de Sergipe.