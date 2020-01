Jovem de 20 anos levada picada de escorpião no bumbum ao vestir shorts

arrow-options Creative Commons Animal estava escondido dentro da peça de roupa da jovem.

Uma jovem de 20 anos levou uma picada de escorpião nas nádegas enquanto vestia seus shorts. O episódio aconteceu na manhã da última quarta-feira (22) na cidade de Camapuã, localizada a 126 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A vítima foi picada logo após se levantar para se vestir. O escorpião estava escondido dentro do shorts e picou a nádega da garota, que acreditava ter sido atacada por um marimbondo. Ao tentar afastar o animal, a garota foi picada novamente no dedo, fazendo com que o escorpião caísse no chão.

Com medo de sofrer uma reação alérgica, a jovem foi à unidade médica de Camapuã e depois se dirigiu à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande. Ela também levou o artrópode para os estabelecimentos.