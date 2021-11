Jovem de 19 anos suspeita de liderar quadrilha no Norte do ES é presa

Quatro suspeitos estavam no imóvel. Um deles conseguiu fugir pelo telhado e continua foragido

Uma jovem, de 19 anos, apontada como líder de uma organização criminosa de Sooretama, Norte do Espírito Santo, foi presa na madrugada desta terça-feira (16). A prisão aconteceu durante um confronto entre criminosos e policiais militares.

De acordo com a Polícia Civil, militares receberam denúncias anônimas sobre a ação do grupo criminoso e quando chegaram ao local foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram e entraram na casa onde os suspeitos estavam.

De acordo com a polícia, foram apreendidos dinheiro, drogas, munições e cartões do Bolsa Família. Quatro suspeitos estavam no imóvel. Um deles conseguiu fugir pelo telhado e continua foragido.

Os outros três suspeitos, incluindo Talita de Souza Santana, de 19 anos, que a polícia acredita ser a líder da organização, foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares.

A jovem foi autuada por tráfico de entorpecentes. Os outros dois foram liberados.

