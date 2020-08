Jovem de 19 anos é assassinado com sete tiros no interior de Linhares

Um jovem de 19 anos, identificado como Tiago Augustinho Macena, foi assassinado a tidos na noite deste sábado (29) na localidade de Chapadão do XV, no interior de Linhares. Tiago estava num bar quando foi morto com sete tiros que acertaram a cabeça, pescoço e abdômen.

A Polícia Militar realizou buscas por toda a região, mas até o momento nenhum suspeito do crime foi preso. Qualquer informação que possa ajudar a polícia deve ser repassada para o telefone 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar.

(*Site de Linhares)