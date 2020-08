Jovem de 18 anos morre ao bater carro em poste

O acidente aconteceu no Centro de Vila Velha. Ainda não há detalhes sobre o caso

Um jovem de 18 anos morreu em um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (10), no Centro de Vila Velha.

De acordo com as primeiras informações passadas pela Guarda Municipal, o rapaz perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um poste ao tentar fazer uma curva. A vítima morreu na hora.

Testemunhas contaram que o acidente aconteceu por volta das 3 horas. Por conta do acidente, há um desvio para os motoristas que passam pela Avenida Jerônimo Monteiro.

