Jovem de 18 anos fica sem luz, aciona empresa e é estuprada por funcionário

Vítima denunciou crime à Polícia Civil por e-mail. Copel afirma que quando soube do caso oficiou a empresa terceirizada e homem foi demitido. A reportagem tenta identificar a defesa dele.

Uma mulher foi estuprada por um eletricista terceirizado da Companhia Paranaense de Energia (Copel) dentro da própria casa, após acionar a concessionária por estar sem luz em casa. As informações são da delegada Cláudia Krüger, que explica que dois prestadores de serviço foram até a residência prestar atendimento ao chamado.

“Um deles foi com a vítima até o porão da casa, a fim de buscar uma ferramenta para a execução do reparo, e foi naquele local que o investigado praticou o abuso sexual”, explica a delegada.

A vítima tem 18 anos e mora em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, com a avó. Ela disse à polícia que o crime aconteceu no dia 30 de maio, e decidiu denunciar por meio de e-mail. Veja um trecho abaixo.