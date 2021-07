Jovem de 17 anos passa por cirurgia para retirar 82 dentes extras; veja fotos

Reprodução Jovem de 17 anos precisou passar por cirurgia para retirar dentes

Na Índia , um jovem de 17 anos sofria de um tumor raro, chamado odontoma, havia cinco anos. De acordo com o portal India.com , ao realizar exames, os médicos descobriram que Nitish Kumar tinha 82 dentes extras. O paciente precisou passar por uma cirurgia para retirar reverter a situação.

A cirurgia ocorreu no Instituto Gandhi de Ciências Médicas (IGIMS), de Patna. A história do indiano chamou a atenção dos internautas e se tornou viral nas redes sociais.

Segundo a publicação, devido à falta de tratamento, o caso do jovem piorou ao longo dos anos. Antes de realizar a operação, exames mostraram que a mandíbula de Kumar estava extremamente inchada, além do excesso de dentes ter deixado o formato de seu rosto deformado.

O médico Priyankar Singh foi responsável pelo procedimento e disse que o paciente chegou ao hospital com inchaço e dor no maxilar. Porém, a quantidade de dentes, de acordo com ele, só foi descoberta após os exames de imagem, que indicaram um tumor raro na mandíbula.

Apesar da raridade do caso, o médico afirmou que o jovem está bem e terá alta em breve.