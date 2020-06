Jovem de 14 anos é mordido por morcego e morre de raiva humana

Pixabay/Creative Commons Morcego mordeu jovem de 14 anos





Um adolescente de 14 anos morreu de raiva humana em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, após ser mordido por um morcego não final de janeiro e não comparecer à uma unidadede saúde para receber a vacina antirrábica. O óbito só ocorreu no dia 30 de março, depois da vítima apresentar sintomas e ser internada na UTI IPPMG/UFRJ (Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira) nos mês seguinte à mordida.

A morte do jovem fez com que a Secretaria Estadua de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) emitisse, quase três meses depois do óbito, um comunicado para todas as cidades do estado com protocolos. O comunicado foi emitido na última segunda-feira (15) para todos os municípios fluminenses e o governo do estado prometeu enviar vacinas antirrábica animal.