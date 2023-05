Jovem colide motocicleta em palmeira e morre no Noroeste do ES

Imagens do local do acidente, na noite deste domingo (14), mostram que batida ocorreu após uma curva; motociclista de 22 anos morreu na hora

Um jovem de 22 anos morreu após perder o controle da moto que ele pilotava e bater em uma palmeira em um canteiro lateral da ES 137, na altura do bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na noite deste domingo (14) e o motociclista morreu no local, segundo a Polícia Militar. O nome dele não foi divulgado. As informações são de A Gazeta.

+

O acidente aconteceu na estrada que liga Nova Venécia a Vila Pavão. Em imagens, é possível ver que a batida ocorreu após uma curva. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local para fazer o atendimento à vítima, mas o jovem já estava sem vida.