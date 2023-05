Jovem cobra a ex-namorada pelos encontros depois que ela rompeu com ele

Ayle Enríquez Mejorada disse que as contas do McDonald’s e da Domino’s Pizza apareciam no documento, entre outras coisas. “Quando eu namorei outros homens, eles nem me deixaram tocar no meu cartão”, acrescentou ela.

Era uma noite quente e estrelada em Sydney, Austrália, quando Ayle Enríquez Mejorada, uma jovem australiana de 22 anos, decidiu terminar o namoro com seu namorado, que até então parecia perfeito. A história que se seguiu, no entanto, revelaria um peculiar e inusitado desdobramento.

Os tempos mudaram e o ritual de cortejar e pagar pelos encontros evoluiu, com as contas sendo divididas de forma mais igualitária entre os casais. Contudo, o ex-namorado de Ayle levou esse conceito a um extremo surpreendente.

Dias após o término, Ayle recebeu um documento meticulosamente detalhado com cada gasto que tiveram juntos, desde passeios à beira-mar até refeições em locais como McDonald’s e Domino’s Pizza. Ele queria que ela pagasse metade de tudo, até o último centavo.

Ela não acreditou no que estava vendo. “É sério, não estou brincando. Isso é real”, desabafou em suas redes sociais. Ayle ficou chocada, já que nos relacionamentos anteriores, seus parceiros não permitiam que ela sequer tocasse em sua carteira.

A princípio, resignada, Ayle pensou em pagar a quantia, seguindo o conselho de seus pais, que acreditavam ser parte de sua contribuição por estar na relação. Porém, um segredo sombrio foi descoberto: parte do dinheiro fora gasto com outra mulher que ele estava encontrando às escondidas.

“Foi muito errado. Cometi um erro. Meus pais realmente me encorajaram a pagar tudo como parte da minha contribuição por estar em um relacionamento com ele, mesmo que o conheça há apenas quatro meses”, admitiu Ayle.

A internet se dividiu, com a maioria dos usuários apoiando Ayle, especialmente após conhecer o contexto da situação. Criticaram o ex-namorado por ser tão mesquinho a ponto de não arredondar os valores e cobrar cada centavo. No entanto, outros consideraram a atitude dele “inteligente”.

A narrativa de Ayle revela não apenas as mudanças nas dinâmicas de relacionamentos modernos, mas também como os limites podem ser testados e, em alguns casos, ultrapassados. Será que no futuro as pessoas terão contratos para estabelecer suas responsabilidades financeiras em um relacionamento? Só o tempo dirá.

Enquanto isso, Ayle segue em frente, aprendendo com suas experiências e se preparando para um futuro onde, talvez, a contabilidade amorosa seja deixada de lado em prol de uma parceria mais genuína e verdadeira.