Jovem capota com Fiat e morre em Jaguaré após confraternização

Depois de participar de uma confraternização de Natal em família, o jovem de 27 anos identificado pelas iniciais W.G morreu ao capotar com seu Fiat no trajeto para casa na Comunidade de Santo Antônio de Pádua, na zona rural de Jaguaré. O acidente foi ás 18h40 deste dia de Natal, 25 de dezembro.

De acordo com informações dos policiais militares que foram acionados para atender a ocorrência, a vítima chegou a ser conduzida para a Unidade Mista de Internação de Jaguaré, onde foi constatado que havia falecido no trajeto.

Ainda de acordo com o que ficou apurado no local do acidente, o jovem havia passado o dia com familiares em uma confraternização na localidade de São João Bosco, também interior de Jaguaré e quando se dirigia para sua residência em Santo Antônio