Jovem cai em emboscada e é assassinada a tiros pelo ex-namorado

O crime foi praticado pelo homem identificado como Marcos, ex-namorado da vítima. Ele não aceitava o fim do relacionamento

A jovem identificada como Sâmara Jaquelina foi assassinada a tiros, na noite de domingo(05), na cidade de Pio XII, a 272 km de São Luís, no Maranhão.

O crime foi praticado pelo homem identificado como Marcos, ex-namorado da vítima. Ele não aceitava o fim do relacionamento.

Pelas informações, o assassino ligou para Sâmara e marcou um local para uma conversa. Ela foi e caiu em uma emboscada, sendo morta a tiros.

Algumas pessoas, quando ouviram os disparos, foram ao local, mas ela já estava morta. Sâmara deixa uma filha menor.

Na página de Sâmara no Facebook, a amiga Vanessa Vaz disse: “Mais uma vida se vai por conta da covardia de um psicopata. Isso infelizmente acontece com muitas mulheres todos os dias, e quando acontece com alguém próximo é triste demais. Que Deus possa confortar toda sua família. Que Deus te receba de braços abertos, vá em paz Sâmara Jaquelina”.