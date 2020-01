Jovem brinca de se enterrar na areia, se asfixia e é socorrido em estado grave

arrow-options Facebook/Reprodução Bombeiros foram chamados para tirar corpo do local, mas descobriram que homem estava vivo

Um pedestre acionou o Corpo de Bombeiros no último domingo (5) em Cáceres (MT) alegando que tinha visto uma pessoa morta boiando no rio. No entanto, o alerta era falso já que o homem apenas dormia. As informações são do Diário do Pará.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem aparentava estar embriagado. O sargento Marques recomendou que as pessoas “verifiquem antes do chamado para evitar essas situações”.