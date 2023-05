Jovem bate caminhão perto da Casa Branca e diz que queria matar Biden

Reprodução / NBC News – 23.05.2023 Homem disse que queria “matar o presidente” dos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, um homem de 19 anos bateu um caminhão alugado em uma barreira da Casa Branca e disse às autoridades que admira os nazistas e queria “tomar poder” e “matar o presidente” do país, Joe Biden.

Sai Varshith Kandula alugou o caminhão na noite dessa segunda-feira (22) logo após voar de San Luis, cidade no Missouri, ao Aeroporto Internacional Washington Dulles, em Washington, D.C., com uma passagem só de ida, informou um agente, segundo a NBC News .

A declaração foi incluída com uma queixa criminal acusando Kandula de depredação de propriedade dos Estados Unidos em mais de $1.000 (aproximadamente R$ 4.954,80).

Conforme documento emitido nessa terça-feira (23), o homem bateu o veículo em uma calçada da Casa Branca, contra uma barreira de metal. Depois, o jovem teria dado ré com o caminhão e batido mais uma vez contra a barreira, fazendo com que os policiais o levassem sob custódia.

Além disso, Kandula carregava, dentro de uma mochila, uma bandeira com o símbolo da suástica. Ao ser questionado pelos agentes de segurança, ele disse ter comprado o objeto pela internet, porque os nazistas “têm uma grande história”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: Internacional