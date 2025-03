Jovem armado é morto por policiais durante folia no Balneário de Guriri

Um jovem de 22 anos, identificado como Luiz Fernando Esteiner Albuquerque, foi morto a tiros por policiais militares durante uma tentativa de abordagem, no fim da noite de segunda-feira (3). Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava armado em uma festa de carnaval no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu. Um adolescente de 16 anos, que estaria com ele, foi apreendido.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, agentes faziam um patrulhamento a pé pela festa, quando, ao passarem em frente a uma casa de shows, foram acionados pelos seguranças do estabelecimento, que informaram que um jovem havia exibido uma arma de fogo em frente à casa noturna. Os seguranças detalharam aos policiais que o suspeito estaria na companhia de outro rapaz e que ambos teriam se deslocado até uma barraca de bebidas sob uma tenda.

Conforme a ocorrência, os PMs foram ao local e, ao avistarem os suspeitos, um deles — o adolescente de 16 anos — se rendeu e foi detido, enquanto o outro, de 22 anos, teria sacado um revólver da cintura e feito “menção de atirar contra os militares”.

O documento descreve que, para impedir o que a Polícia Militar chamou de “injusta agressão”, um dos policiais realizou um único disparo, que atingiu o suspeito. Mesmo baleado e com a arma em punho, ele tentou correr, mas foi alcançado pelos policiais, que entraram em luta corporal com o suspeito ferido para conseguir desarmá-lo. Após ser imobilizado e detido, uma ambulância foi acionada para prestar socorro.

Com ele, foi apreendido um revólver calibre .32 com numeração raspada e seis munições intactas. Em seu bolso, os policiais encontraram e apreenderam um celular. Luiz Fernando chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, onde não resistiu e morreu.

Ainda segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o jovem morto tinha “diversas anotações criminais”; no entanto, não foram detalhadas a quantidade nem a natureza delas. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela administração do sistema penitenciário capixaba, o jovem morto possuía passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas e descumprimento de medida protetiva imposta pela Justiça, de 6 a 19 de agosto do ano passado.

Com o adolescente detido, segundo a PM, foram encontrados e apreendidos nove pinos de substância semelhante à cocaína, seis buchas de substância semelhante à maconha e duas pedras semelhantes ao crack, além de R$ 22 em espécie.

Procuradas pela reportagem, as polícias Civil e Científica não deram retorno até a publicação deste texto.