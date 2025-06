Jovem achada morta estava tendo corpo comido por cachorros

— As amigas dela falam que ele tinha obsessão por ela, muitas fotos dela no celular, mas ela era só amiga dele. Vimos imagens de câmeras de segurança que mostram ela entrando na casa dele, no Jardim América, no dia 11 à noite, e ela não aparece mais. Por volta das 7h da manhã do dia seguinte, as imagens mostram ele saindo, com um carrinho de mercado. Ninguém achou estranho, pois ele fazia isso para vender yakisoba. Mas, dessa vez, o corpo dela estava enrolado lá e foi levado até uma outra casa, na comunidade Beira Rio, na Pavuna — relata Cláudia.

A família diz que amigas de Marcelle relataram que Zhaohu, conhecido como Xao, prometeu que daria uma cesta de Dia dos Namorados para a jovem. Ela teria ido à casa dele para buscar o presente, o que está sendo visto como uma armadilha pelas pessoas próximas da vítima.

Corpo mutilado por cães As imagens foram obtidas pela família da vítima, preocupada com o desaparecimento. A primeira hipótese foi de que o homem estaria mantendo Marcelle presa na residência da Pavuna. Ao chegar lá, a cunhada da vítima conseguiu entrar no local com a ajuda de uma amiga do suspeito que tinha a chave para alimentar os cães, e encontrou o corpo da menina mutilado por cachorros.