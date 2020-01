José Loreto passa o Réveillon com DJ na Bahia

arrow-options Reprodução/Instagram José Loreto

José Loreto resolveu passar o fim de ano em Boipeba, no litoral da Bahia. E não é que a fila andou para o ator? Ele foi visto aos beijos com Bruna Lennon na paradisíaca ilha. Os dois já se seguem no Instagram. Bruna não é uma desconhecida. A bela moça dá aulas de sapateado e também é DJ. Além disso, é amiga do surfista Pedro Scooby e do DJ Felipe Mar. A coluna já shippa o casal!

Veja fotos da moça!