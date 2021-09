José Loreto curte dia de piscina com a filha e encanta nas redes sociais

Reprodução/Instagram José Loreto curte feriado de sol ao lado da filha, Bella

Na tarde desta terça-feira (7), José Loreto compartilhou um vídeo no qual aproveita o feriado de independência para curtir coma filha Bella, de apenas três anos, fruto do casamento do ator com a também atriz, Débora Nascimento.

No vídeo, o ator encanta os seguidores no Instagram ao aparecer dançando na piscina com a filha, ao som da música Ventos Alecrim, dos Gilsons.

Nos comentários, os fãs e amigos famosos se derreteram em elogios, como a atriz Zezeh Barbosa, que comentou: “Que lindo tanto amor!”.