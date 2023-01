José Dirceu assistiu à posse de Lula no gramado da Esplanada

Reprodução José Dirceu e Lula





Petista e um dos homens de confiança de Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro mandato (2003-2006), José Dirceu assistiu a posse presidencial no gramado da Esplanada dos Ministérios. Ele não frequentou os espaços reservados às autoridades como o Congresso Nacional ou o Palácio do Planalto.

José Dirceu foi ministro-chefe da Casa Civil de Lula e presidente do PT por mais de sete anos. O político está inelegível desde o mensalão, em 2005.





O petista atuou na campanha presidencial de Lula em 2022. O ex-ministro foi reconhecido por apoiadores enquanto assistia a posse. Segundo o deputado e filho de Dirceu, Zeca Dirceu (PT-PR), o pai “preferiu ficar na grama se divertindo”, enquanto ele próprio circulava pelo Salão Nobre do Planalto após a cerimônia.

